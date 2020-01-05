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5 января, источник: ТАСС

Винс Картер стал первым баскетболистом в НБА, игравшим в четырех десятилетиях

ТАСС, 5 января. Форвард «Атланты» Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), появлявшимся на площадке в четырех разных десятилетиях.

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Источник: AP 2019

В ночь на воскресенье 42-летний Картер вышел на паркет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Индианы».

Текущий сезон — 22-й для Картера в НБА, это рекорд лиги. Он провел 28 матчей, в которых набирал в среднем 5,3 очка, делал 2 подбора, 1 передачу. Всего в регулярных чемпионатах НБА Картер провел 1509 матчей, в среднем набирая 16,9 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард был выбран клубом «Голден Стэйт» на драфте НБА 1998 года под общим пятым номером, после чего его сразу обменяли в «Торонто». После первого сезона его признали лучшим новичком. За «Торонто» Картер играл до 2004 года, позднее выступал в составе «Нью-Джерси» (нынешнее название — «Бруклин»), «Орландо», «Финикса», «Далласа», «Мемфиса» и «Сакраменто». Форвард восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона.

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