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5 января, источник: ТАСС

«Нью-Орлеан» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 5 января. «Нью-Орлеан» в гостях победил «Сакраменто» со счетом 117:115 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком стал Харрисон Барнс («Сакраменто»), набравший 30 очков. У «Нью-Орлеана» больше всего очков набрал Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Дабл-даблами также отметились игроки «Сакраменто» Ришон Холмс (13 очков + 12 подборов), Бадди Хилд (24 очка + 12 подборов), Неманья Бьелица (12 очков + 10 подборов) и форвард «Нью-Орлеана» еррик Фейворс (13 очков + 11 подборов).

«Нью-Орлеан» занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции, одержав 12 побед при 24 поражениях. «Сакраменто» располагается на 13-й строчке, в активе клуба 13 побед при 23 поражениях. В следующем матче «Нью-Орлеан» примет «Юту» во вторник, в тот же день «Сакраменто» дома сыграет с «Голден Стэйт».

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В других матчах дня «Торонто» на выезде обыграл «Бруклин» (121:102), «Юта» в гостях оказалась сильнее «Орландо» (109:96), «Атланта» дома обыграла «Индиану» (116:111), «Оклахома» в гостях победила «Кливленд» (121:106), «Вашингтон» на своем паркете оказался сильнее «Денвера» (128:114), «Бостон» в гостях обыграл «Чикаго» (111:104), «Голден Стэйт» на своей площадке уступил «Детройту» (104:111), «Шарлотт» в овертайме на выезде обыграл «Даллас» (123:120), «Милуоки» дома обыграл «Сан-Антонио» (127:118).

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