«Нью-Орлеан» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком стал Харрисон Барнс («Сакраменто»), набравший 30 очков. У «Нью-Орлеана» больше всего очков набрал Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Дабл-даблами также отметились игроки «Сакраменто» Ришон Холмс (13 очков + 12 подборов), Бадди Хилд (24 очка + 12 подборов), Неманья Бьелица (12 очков + 10 подборов) и форвард «Нью-Орлеана» еррик Фейворс (13 очков + 11 подборов).

«Нью-Орлеан» занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции, одержав 12 побед при 24 поражениях. «Сакраменто» располагается на 13-й строчке, в активе клуба 13 побед при 23 поражениях. В следующем матче «Нью-Орлеан» примет «Юту» во вторник, в тот же день «Сакраменто» дома сыграет с «Голден Стэйт».

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