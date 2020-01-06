Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Детройтом» в матче НБА
ТАСС, 6 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Детройтом» со счетом 106:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 6 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Детройтом» со счетом 106:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Детройта» Деррик Роуз, в его активе 28 очков, 3 подбора, 5 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот. Его партнер по команде центровой Андре Драммонд оформил
В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» продолжают лидировать, одержав 28 побед и потерпев 7 поражений, команда выиграла пять матчей подряд. «Детройт» на Востоке с 13 победами в 36 матчах идет 11-м.
В следующем матче «Лейкерс» 8 января примут «Нью-Йорк», «Детройт» в тот же день в гостях сыграет с «Кливлендом».
Результаты других матчей игрового дня:
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк» — 135:132;.
«Майами» — «Портленд» — 122:111;.
«Кливленд» — «Миннесота» — 103:118;.
«Финикс» — «Мемфис» — 114:121.