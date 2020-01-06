Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Детройтом» в матче НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Детройта» Деррик Роуз, в его активе 28 очков, 3 подбора, 5 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот. Его партнер по команде центровой Андре Драммонд оформил дабл-дабл — 12 очков и 18 подборов. В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис, записавший на свой счет дабл-дабл — 24 очка, 11 подборов, его одноклубник форвард Леброн Джеймс отметился трипл-даблом — 21 очко, 14 подборов, 11 передач.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» продолжают лидировать, одержав 28 побед и потерпев 7 поражений, команда выиграла пять матчей подряд. «Детройт» на Востоке с 13 победами в 36 матчах идет 11-м.

В следующем матче «Лейкерс» 8 января примут «Нью-Йорк», «Детройт» в тот же день в гостях сыграет с «Кливлендом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк» — 135:132;.

«Майами» — «Портленд» — 122:111;.

«Кливленд» — «Миннесота» — 103:118;.