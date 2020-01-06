Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Йокерит
04
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Интер
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Барыс
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сампдория
00
Хоккей. НХЛ
7.01
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
ЦСКА
42
Хоккей. НХЛ
7.01
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
14:17 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Детройтом» в матче НБА

ТАСС, 6 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Детройтом» со счетом 106:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Детройта» Деррик Роуз, в его активе 28 очков, 3 подбора, 5 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот. Его партнер по команде центровой Андре Драммонд оформил дабл-дабл — 12 очков и 18 подборов. В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис, записавший на свой счет дабл-дабл — 24 очка, 11 подборов, его одноклубник форвард Леброн Джеймс отметился трипл-даблом — 21 очко, 14 подборов, 11 передач.

Читайте также
Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Финиксом» в матче НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» продолжают лидировать, одержав 28 побед и потерпев 7 поражений, команда выиграла пять матчей подряд. «Детройт» на Востоке с 13 победами в 36 матчах идет 11-м.

В следующем матче «Лейкерс» 8 января примут «Нью-Йорк», «Детройт» в тот же день в гостях сыграет с «Кливлендом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк» — 135:132;.

«Майами» — «Портленд» — 122:111;.

«Кливленд» — «Миннесота» — 103:118;.

«Финикс» — «Мемфис» — 114:121.

Читайте также
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в Серии A
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь