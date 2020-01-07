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7 января, источник: Чемпионат.com

«Денвер» обыграл «Атланту», Йокич набрал 47 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Денвер Наггетс».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:115.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, набравший 47 очков. Уилл Бартон записал в свой актив 28 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.

Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:113.

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