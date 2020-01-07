Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз».
Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:110.
В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший
Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке уступил «Юте Джаз» со счётом 126:128. «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 126:104.