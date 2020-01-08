Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Б
23
Хоккей. НХЛ
9.01
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.01
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Барыс
15
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
ЦСКА
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Йокерит
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
9.01
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Локомотив
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил с разгромным счётом 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17).

Наверх
Источник: AP 2019

Для «Лейкерс» эта победа стала шестой кряду.

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 31 очка, 5 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. В активе Дуайта Ховарда 8 очков и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Рэджон Рондо (8 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал защитник Ар Джей Барретт, в активе которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (15 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Финикс Санз» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36).

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Сборная России вернулась в Германию. Год назад здесь была феерия
Неймар не включил Роналду в топ-5 игроков мира
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо»
Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова
Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время нападения
Фернанду не вернется в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь