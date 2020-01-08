31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Нью-Йорк»

Для «Лейкерс» эта победа стала шестой кряду.

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 31 очка, 5 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. В активе Дуайта Ховарда 8 очков и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Рэджон Рондо (8 очков, 10 передач).