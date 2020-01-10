29 очков Ричардсона помогли «Филадельфии» нанести 3-е подряд поражение «Бостону»

Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:98. «Бостон» уступил в 3-й игре кряду.

Ключевой в игре стала 4-я четверть, которую игроки «Сиксерс» выиграли с отрывом в 14 очков.

Лидером по результативности стал защитник хозяев Джош Ричардсон, набравший 29 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач. В составе «Селтикс» — разыгрывающий Кемба Уокер (26 очков, 2 подбора и 3 передачи).

Дабл-даблом отметился форвард гостей Джейсон Тэйтум. В его коллекции 15 очков, 10 подборов и 4 передачи.

«Филадельфия» (25−14) занимает 5-е место в Восточной конференции, «Бостон» — 3-е.

В другом матче «Кливленд Кавальерс» в овертайме обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 115:112, прервав 5-матчевую серию поражений.