23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»
В очередном матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Портленд Трэйз Блэйзерс».
В очередном матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Портленд Трэйз Блэйзерс».
Встреча проходила на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:102.
Ключевой в игре стала вторая четверть, которую игроки «Миннесоты» выиграли с отрывом в 18 очков.
Лидером по результативности стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, который набрал 23 очка и совершил 3 подбора и 8 передач. В составе «Портленда» — разыгрывающий Дэмьен Лиллард (20 очков, 4 подбора и 8 передач).
«Миннесота Тимбервулвз» (15−22) занимает 11-е место в Западной конференции, «Портленд Трэйл Блэйзерс» (16−23) — 10-е.