23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»

Встреча проходила на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:102.

Ключевой в игре стала вторая четверть, которую игроки «Миннесоты» выиграли с отрывом в 18 очков.

Лидером по результативности стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, который набрал 23 очка и совершил 3 подбора и 8 передач. В составе «Портленда» — разыгрывающий Дэмьен Лиллард (20 очков, 4 подбора и 8 передач).

Дабл-даблом отметился центровой «Портленда» Хассан Уайтсайд — 15 очков и 14 подборов. У «Миннесоты» — форвард Горгуи Дьенг, который набрал 12 очков и совершил 10 подборов.