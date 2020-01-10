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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»

В очередном матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Портленд Трэйз Блэйзерс».

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Встреча проходила на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:102.

Ключевой в игре стала вторая четверть, которую игроки «Миннесоты» выиграли с отрывом в 18 очков.

Лидером по результативности стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, который набрал 23 очка и совершил 3 подбора и 8 передач. В составе «Портленда» — разыгрывающий Дэмьен Лиллард (20 очков, 4 подбора и 8 передач).

Дабл-даблом отметился центровой «Портленда» Хассан Уайтсайд — 15 очков и 14 подборов. У «Миннесоты» — форвард Горгуи Дьенг, который набрал 12 очков и совершил 10 подборов.

«Миннесота Тимбервулвз» (15−22) занимает 11-е место в Западной конференции, «Портленд Трэйл Блэйзерс» (16−23) — 10-е.

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