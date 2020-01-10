34 очка Уэстбрука не помогли «Хьюстону» уйти от поражения в матче с «Оклахомой»

Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 113:92. Гости прервали свою 3-матчевую победную серию.

Ключевой в игре стала первая четверть, которую игроки «Оклахомы» выиграли с отрывом в 16 очков.

Лучшим по результативности в этой встрече стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка и совершил 2 подбора и 5 передач.

Дабл-даблом в составе «Оклахомы» отметился форвард Данило Галлинари. На его счету 23 очка, 11 подборов и 4 передачи.