Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Барыс
Авангард
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Арсенал
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Милан
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
19:30
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
10.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
10.01
Ренн
Марсель
01
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

43 очка Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Индианой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Буллз».

Наверх

Встреча началась в равной борьбе, но «Индиана» по итогам первого игрового отрезка оказалась чуть сильнее — 29:27. Не изменилась ситуация на паркете и во второй двенадцатиминутке — «Индиане» удалось увеличить своё преимущество до восьми очков. Счёт на табло к большому перерыву был 54:46.

В третьей четверти «Чикаго» удалось выравнять ситуацию на паркете, но отыграть удалось лишь одно очко. В решающей четверти «Индиана» снова оказалась сильнее. Итоговый счёт встречи — 116:105 (29:27, 25:19, 25:26, 37:33) в пользу «Индианы».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майлз Тёрнер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. В составе «Чикаго» 43 очка набрал Зак Лавин.

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Русский вундеркинд сделал чудо-пас. Свечников переписал рекорд
Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо» (видео)
Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup
«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ
Новички «Динамо» в Турции: один футболист и два тренера
ЦСКА одержал первую победу в году на знаковой арене в Мюнхене
Американку уволили за бой с вором. Это разозлило главу UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь