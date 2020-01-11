43 очка Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Индианой»

Встреча началась в равной борьбе, но «Индиана» по итогам первого игрового отрезка оказалась чуть сильнее — 29:27. Не изменилась ситуация на паркете и во второй двенадцатиминутке — «Индиане» удалось увеличить своё преимущество до восьми очков. Счёт на табло к большому перерыву был 54:46.