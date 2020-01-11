36 очков Дерозана не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения в матче с «Мемфисом»

Хозяева в первой же четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Во второй четверти «Спёрс» удалось выравнять игру, однако «Мемфис» увеличил преимущество ещё на одно очко.

В третьей четверти «Сан-Антонио» отыграл большую часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 100:98 в пользу «Мемфиса». В решающей четверти «Мемфису» удалось совершить рывок в 11 очков. Итоговый счёт встречи — 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23) в пользу «Мемфиса».