Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Даллас Маверикс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде оказался сильнее «Даллас Маверикс».
Гости в первой же четверти захватили преимущество и выиграли её с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «озёрниками». К большому перерыву счёт на табло был 79:58 в пользу «Лейкерс».
В третьей четверти «Далласу» удалось совершить рывок и сократить отставание до 14 очков. Но в заключительной двенадцатиминутке сильнее вновь оказались «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28) в пользу клуба из
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший