Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Источник: AP 2020

Гости в первой же четверти захватили преимущество и выиграли её с разницей в 18 очков. Вторая четверть также осталась за «озёрниками». К большому перерыву счёт на табло был 79:58 в пользу «Лейкерс».

В третьей четверти «Далласу» удалось совершить рывок и сократить отставание до 14 очков. Но в заключительной двенадцатиминутке сильнее вновь оказались «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28) в пользу клуба из Лос-Анджелеса.