Баскетболисты «Лейкерс» победили «Оклахому»

Матч в Оклахома-Сити завершился победой гостей со счетом 125:110 (41:19, 32:30, 29:33, 23:28). Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Кайл Кузма (36 очков, 7 подборов), Рэджон Рондо (21 очко, 12 подборов, 8 передач) и Дуайт Ховард (12 очков, 14 подборов). У проигравших по 24 очка набрали Данило Галлинари и Шей Гилджес-Александер.