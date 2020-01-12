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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Лейкерс» победили «Оклахому»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде нанесли поражение «Оклахоме» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.

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Источник: AP 2020

Матч в Оклахома-Сити завершился победой гостей со счетом 125:110 (41:19, 32:30, 29:33, 23:28). Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Кайл Кузма (36 очков, 7 подборов), Рэджон Рондо (21 очко, 12 подборов, 8 передач) и Дуайт Ховард (12 очков, 14 подборов). У проигравших по 24 очка набрали Данило Галлинари и Шей Гилджес-Александер.

Результаты других матчей дня:

«Хьюстон» — «Миннесота» — 139:109,

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 140:105,

«Детройт» — «Чикаго» — 99:108,

«Даллас» — «Филадельфия» — 109:91,

«Денвер» — «Кливленд» — 103:111,

«Портленд» — «Милуоки» — 101:122.

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