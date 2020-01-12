Баскетболисты «Лейкерс» победили «Оклахому»
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде нанесли поражение «Оклахоме» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде нанесли поражение «Оклахоме» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до восьми матчей.
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Результаты других матчей дня:
«Хьюстон» — «Миннесота» — 139:109,
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 140:105,
«Детройт» — «Чикаго» — 99:108,
«Даллас» — «Филадельфия» — 109:91,
«Денвер» — «Кливленд» — 103:111,
«Портленд» — «Милуоки» — 101:122.