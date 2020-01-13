31 очко Богдановича и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Юту Джаз».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Юту Джаз».
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:116, которая стала для них 9-й кряду.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал хорватский форвард «Юты» Боян Богданович, который набрал 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 3 передачи. В составе «Вашингтона» — защитник Брэдли Бил (25 очков, 1 подбор и 4 передачи).
«Вашингтон Уизардс» (13−26) занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Юта Джаз» (27−12) — 3-е на Западе.
В другом матче «Нью-Йорк Никс» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв на домашнем паркете «Майами Хит» — 124:121.