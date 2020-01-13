31 очко Богдановича и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Вашингтон»

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:116, которая стала для них 9-й кряду.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал хорватский форвард «Юты» Боян Богданович, который набрал 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 3 передачи. В составе «Вашингтона» — защитник Брэдли Бил (25 очков, 1 подбор и 4 передачи).

Дабл-даблом отметился центровой гостей Руди Гобер. В его коллекции 21 очко, 14 подборов и 2 передачи.

«Вашингтон Уизардс» (13−26) занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Юта Джаз» (27−12) — 3-е на Западе.