Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс», у Леонарда — 30 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.
«Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.
В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 98:92.