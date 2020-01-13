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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс», у Леонарда — 30 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.

«Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.

В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 98:92.

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