«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Хьюстон Рокетс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 124:115 (27:34, 32:31, 32:17, 33:33) в пользу «Лейкерс». В составе победителей дабл-дабл сделал Леброн Джеймс — 31 очко, 12 передач. У проигравших выделялись Расселл Уэстбрук (35 очков, 9 подборов, 7 передач) и Джеймс Харден (34 балла, 7 передач, 6 подборов).