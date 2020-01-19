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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Хьюстон Рокетс» в матче НБА

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 124:115 (27:34, 32:31, 32:17, 33:33) в пользу «Лейкерс». В составе победителей дабл-дабл сделал Леброн Джеймс — 31 очко, 12 передач. У проигравших выделялись Расселл Уэстбрук (35 очков, 9 подборов, 7 передач) и Джеймс Харден (34 балла, 7 передач, 6 подборов).

Другие матчи завершились следующим образом:

«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:133,

«Бруклин» — «Милуоки» — 97:117,

«Бостон» — «Финикс» — 119:123,

«Атланта» — «Детройт» — 103:136,

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 87:90,

«Миннесота» — «Торонто» — 112:122,

«Чикаго» — «Кливленд» — 118:116,

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 109:95,

«Оклахома-Сити» — «Портленд» — 119:106,

«Юта» — «Сакраменто» -123:101.

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