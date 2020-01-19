«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Хьюстон Рокетс» в матче НБА
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 124:115 (27:34, 32:31, 32:17, 33:33) в пользу «Лейкерс». В составе победителей
Другие матчи завершились следующим образом:
«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:133,
«Бруклин» — «Милуоки» — 97:117,
«Бостон» — «Финикс» — 119:123,
«Атланта» — «Детройт» — 103:136,
«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 87:90,
«Миннесота» — «Торонто» — 112:122,
«Чикаго» — «Кливленд» — 118:116,
«Голден Стэйт» — «Орландо» — 109:95,
«Оклахома-Сити» — «Портленд» — 119:106,
«Юта» — «Сакраменто» -123:101.