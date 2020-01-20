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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Индиана» обыграла «Денвер» и продлила победную серию до пяти матчей

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграли «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 115:107 (15:21, 29:29, 30:31, 41:26). Самыми результативными в составе «Индианы» стали сделавший трипл-дабл Домантас Сабонис (22 очка, 15 подборов, 10 передач), Даг Макдермотт (24 очка), Ти Джей Уоррен (22 очка) и Малкольм Брогдон (22 очка). У «Денвера» дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов сделал Никола Йокич.

«Индиана» одержала пятую победу подряд и в следующем матче 20 января сыграет на выезде с «Ютой». «Денвер» в этот же день сыграет в гостях «Минесотой».

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