«Индиана» обыграла «Денвер» и продлила победную серию до пяти матчей

Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 115:107 (15:21, 29:29, 30:31, 41:26). Самыми результативными в составе «Индианы» стали сделавший трипл-дабл Домантас Сабонис (22 очка, 15 подборов, 10 передач), Даг Макдермотт (24 очка), Ти Джей Уоррен (22 очка) и Малкольм Брогдон (22 очка). У «Денвера» дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов сделал Никола Йокич.

«Индиана» одержала пятую победу подряд и в следующем матче 20 января сыграет на выезде с «Ютой». «Денвер» в этот же день сыграет в гостях «Минесотой».