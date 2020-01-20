«Индиана» обыграла «Денвер» и продлила победную серию до пяти матчей
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграли «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграли «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 115:107 (15:21, 29:29, 30:31, 41:26). Самыми результативными в составе «Индианы» стали сделавший
«Индиана» одержала пятую победу подряд и в следующем матче 20 января сыграет на выезде с «Ютой». «Денвер» в этот же день сыграет в гостях «Минесотой».