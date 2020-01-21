Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс».
Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в
Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, оформивший
Больше всего очков в составе «Бруклина» набрал разыгрывающий Спенсер Динуайдди — 22 очка, а также совершивший 5 подборов и 7 передач.
«Бруклин Нетс» (18−23) занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Филадельфия Сиксерс» (28−16) — шестое.