Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 117:111.

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 34 очка, 12 подборов и 12 передач.