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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Томпсона не помог «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) и завершилась победой гостей со счётом 106:86.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Никс» Джулиус Рэндл. На его счету 19 очков, 9 подборов и 1 передача. В составе «Кавальерс» — защитник Коллин Секстон (17 очков, 5 подборов и 4 передачи).

Дабл-даблом отметился канадский центровой хозяев Тристан Томпсон. В его коллекции 13 очков, 21 подборов и 1 передача.

«Кливленд Кавальерс» (12−32) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Никс» (12−32) — 13-е.

В параллельных матчах «Орландо Мэджик» разгромил в гостях «Шарлотт Хорнетс» — 106:83, а «Милуоки Бакс» в свою очередь дома обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 111:98.

Трип-даблом в составе «Бакс» отметился греческий защитник Яннис Адетокунбо, на счету которого 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Он стал самым результативным игроком встречи.

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