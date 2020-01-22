Дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» победить «Даллас» в матче НБА

Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 110:107 (24:24, 36:25, 22:29, 28:29). В составе победителей дабл-дабл сделал Кавай Леонард (36 очков, 11 подборов), у проигравших Лука Дончич остановился в шаге от трипл-дабла (36 очков, 10 подборов, 9 передач).