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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» победить «Даллас» в матче НБА

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 110:107 (24:24, 36:25, 22:29, 28:29). В составе победителей дабл-дабл сделал Кавай Леонард (36 очков, 11 подборов), у проигравших Лука Дончич остановился в шаге от трипл-дабла (36 очков, 10 подборов, 9 передач).

«Клипперс» одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НБА. «Даллас» прервал четырехматчевую победную серию.

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