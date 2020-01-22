Дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» победить «Даллас» в матче НБА
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 110:107 (24:24, 36:25, 22:29, 28:29). В составе победителей
«Клипперс» одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НБА. «Даллас» прервал четырехматчевую победную серию.