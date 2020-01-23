«Юта Джаз» обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в
«Уорриорз» потерпели 36-е поражение в 46 матчах и занимают последнее место в таблице Западной конференции. «Юта» идет второй.
Результаты остальных матчей дня:
«Детройт» — «Сакраменто» — 127:106,
«Орландо» — «Оклахома» — 114:120,
«Торонто» — «Филадельфия» — 107:95,
«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:95,
«Бостон» — «Мемфис» — 119:95,
«Майами» — «Вашингтон» — 134:129 (в овертайме),
«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 92:100,
«Хьюстон» — «Денвер» — 121:105,
«Чикаго» — «Миннесота» — 117:110,
«Финикс» — «Индиана» — 87:112,
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 117:121.