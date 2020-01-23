«Юта Джаз» обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА

Встреча в Сан-Франциско завершилась победой «Юты» со счетом 129:96 (31:17, 34:26, 35:26, 29:27). Самым результативным в составе «Юты» стал Руди Гобер, сделавший дабл-дабл (22 очка и 15 подборов). Еще 23 очка принес победителям Донован Митчелл. У «Голден Стэйт» 26 очков на счету Д’Анджело Расселла.