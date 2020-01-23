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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Юта Джаз» обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» на выезде нанесли поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча в Сан-Франциско завершилась победой «Юты» со счетом 129:96 (31:17, 34:26, 35:26, 29:27). Самым результативным в составе «Юты» стал Руди Гобер, сделавший дабл-дабл (22 очка и 15 подборов). Еще 23 очка принес победителям Донован Митчелл. У «Голден Стэйт» 26 очков на счету Д’Анджело Расселла.

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«Уорриорз» потерпели 36-е поражение в 46 матчах и занимают последнее место в таблице Западной конференции. «Юта» идет второй.

Результаты остальных матчей дня:

«Детройт» — «Сакраменто» — 127:106,

«Орландо» — «Оклахома» — 114:120,

«Торонто» — «Филадельфия» — 107:95,

«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:95,

«Бостон» — «Мемфис» — 119:95,

«Майами» — «Вашингтон» — 134:129 (в овертайме),

«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 92:100,

«Хьюстон» — «Денвер» — 121:105,

«Чикаго» — «Миннесота» — 117:110,

«Финикс» — «Индиана» — 87:112,

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 117:121.

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