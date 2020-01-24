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10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд

НБА в Twitter опубликовала сочетания стартовых пятерок на Матч звезд.

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Источник: AP 2020

Мероприятие запланировано на 16 февраля.

В состав команды Восточной конференции, капитаном которой стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, вошли Паскаль Сиакам («Торонто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кемба Уокер («Бостон») и Трэй Янг («Атланта»).

В команду Западной конференции, капитаном которой стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Клипперс»), Лука Дончич («Даллас») и Джеймс Харден («Хьюстон»).

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