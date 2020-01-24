НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд
НБА в Twitter опубликовала сочетания стартовых пятерок на Матч звезд.
НБА в Twitter опубликовала сочетания стартовых пятерок на Матч звезд.
Мероприятие запланировано на 16 февраля.
В состав команды Восточной конференции, капитаном которой стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, вошли Паскаль Сиакам («Торонто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кемба Уокер («Бостон») и Трэй Янг («Атланта»).
В команду Западной конференции, капитаном которой стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, вошли Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Клипперс»), Лука Дончич («Даллас») и Джеймс Харден («Хьюстон»).