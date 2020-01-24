Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нетс»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс».
Встреча прошла на стадионе «Барклайс-Центр» в
Игра завершилась со счётом 128:113 в пользу гостей. Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился Леброн Джеймс, на счету которого
Лучший в составе «Бруклина» — Кайри Ирвинг, на его счету 20 очков и 3 подбора. В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» в гостях обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:112. Также «Портленд Трэйл Блэйзрс» сегодня принимает «Даллас Маверикс», а «Милуоки Бакс» сыграет в гостях с «Шарлотт Хорнетс».