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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нетс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке.

Игра завершилась со счётом 128:113 в пользу гостей. Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл — 27 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. Дабл-дабл оформили Энтони Дэвис и Дуайт Ховард: 16 очков, 11 подборов и 14 очков, 12 подборов соответственно.

Лучший в составе «Бруклина» — Кайри Ирвинг, на его счету 20 очков и 3 подбора. В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» в гостях обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:112. Также «Портленд Трэйл Блэйзрс» сегодня принимает «Даллас Маверикс», а «Милуоки Бакс» сыграет в гостях с «Шарлотт Хорнетс».

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