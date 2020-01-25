Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 8-ю победу кряду
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс».
Встреча состоялась в Париже в рамках выездного турне на стадионе «АккорХотелс Арена» и завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.
Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк — 31 очко, 5 подборов и 5 передач.
Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший
«Шарлотт Хорнетс» (15−31), уступив в восьмой игре подряд, располагается на 12-м месте в Восточной конференции. «Милуоки Бакс» (40−6) является единоличным лидером Востока.
В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» примет «Нью-Йорк Никс», а «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс».