Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 8-ю победу кряду

Встреча состоялась в Париже в рамках выездного турне на стадионе «АккорХотелс Арена» и завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк — 31 очко, 5 подборов и 5 передач.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. На его счету 30 очков, 16 подборов и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» (15−31), уступив в восьмой игре подряд, располагается на 12-м месте в Восточной конференции. «Милуоки Бакс» (40−6) является единоличным лидером Востока.