Леброн переписывает историю. Он обошел Коби Брайанта
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — в тройке лучших снайперов в истории НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — в тройке лучших снайперов в истории НБА.
«Филадельфия» — «Лейкерс» — 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18)
«Филадельфия»: Харрис (29 очков, 8 подборов), Симмонс (28 очков, 10 подборов, 8 передач), Хорфорд (16 очков, 6 подборов).
«Лейкерс» (Лос-Анджелес): Дэвис (31 очко, 7 подборов), Джеймс (29 очков, 7 подборов, 6 передач).
Сезон-2019/20 для фанатов баскетбола в
Вторая причина — главная звезда команды Леброн Джеймс, похоже, взялся за дело всерьез. Когда команда в прошлом сезоне не вышла в
Несмотря на столь неудачный для команды и самого Джеймса прошлый сезон, совсем уж провальным его считать язык не поворачивается. Тот самый случай, когда одно достижение спасло весь сезон. 7 марта в домашнем матче против «Денвера» Леброн набрал 31 очко и обошел в списке самых результативных игроков лиги великого Майкла Джордана. Момент, безусловно, стал самым ярким в прошлом сезоне для форварда «Лейкерс», да и всей команды, с 2013 года не выходящей в
Сейчас ситуация психологически, а главное, в турнирном плане отличается от прошлогодней кардинально. На счету «озерников» всего деcять поражений в 46 матчах, первое место на «Западе» и, конечно, игра. Ведет ее Джеймс как в свои лучшие годы, проведенные в «Майами» и «Кливленде». Об этом же говорят статистические показатели: при средних 35 минутах на площадке Король Джеймс набирает более 25 очков, делает почти 8 подборов и 11 передач (лучший показатель в 17-летней карьере!). Еще один удивительный для него показатель — количество трехочковых бросков (более шести за игру) и их реализация. В среднем за игру Леброн забивает чуть более двух «трешек» — это также лучший показатель в карьере.
Сомнений в том, что Джеймс рано или поздно обойдет кумира
Сумасшедшая форма, которую он набрал с самого старта этого сезона, позволила выполнить эту задачу за половину регулярного чемпионата. 29 очков в сегодняшнем матче с «Филадельфией» — и Леброн уже в тройке великих. Остается только догадываться, что чувствовал в этот момент сам баскетболист.
А дальше начинается самое интересное. До рекордсмена всея НБА, Карима
В 2022 году ему и
|Игрок
|Клуб
|Очки
|1. ц. Карим Абдул-Джаббар
|Милуоки (1969–1975), Лейкерс (1975–1989)
|38387
|2. ф. Карл Мэлоун
|Юта (1985–2003), Лейкерс (2003–2004)
|36928
|3. ф. Леброн Джеймс
|Кливленд (2003–2010, 2014–2018), Майами (2010–2014), Лейкерс (2018–н.в.)
|33655
|4. з. Коби Брайант
|Лейкерс (1999–2016)
|33643
|5. з. Майкл Джордан
|Чикаго (1984–1993, 1995–1998), Вашингтон (2001–2003)
|32292
Игорь Барышев.