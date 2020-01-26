Леброн переписывает историю. Он обошел Коби Брайанта

Источник: AP 2020

«Филадельфия» — «Лейкерс» — 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18)

«Филадельфия»: Харрис (29 очков, 8 подборов), Симмонс (28 очков, 10 подборов, 8 передач), Хорфорд (16 очков, 6 подборов).

«Лейкерс» (Лос-Анджелес): Дэвис (31 очко, 7 подборов), Джеймс (29 очков, 7 подборов, 6 передач).

Сезон-2019/20 для фанатов баскетбола в Лос-Анджелесе становится поистине историческим. Во-первых, сразу два клуба из Города ангелов реально претендуют на чемпионское звание. «Клипперс», заполучившие в межсезонье лучшего игрока прошлого сезона Кавая Леонарда, уверенно идут по сезону и уже сейчас показывают игру, которая может завести их очень далеко в плей-офф. «Лейкерс» же и вовсе с отрывом возглавляют Западную конференцию. От прошлогодней неуверенности в своих силах и перепадов в игре не осталось и следа.

Вторая причина — главная звезда команды Леброн Джеймс, похоже, взялся за дело всерьез. Когда команда в прошлом сезоне не вышла в плей-офф, а в некоторых играх этому поспособствовал сам Леброн, многие заговорили о скором закате карьеры великого форварда. Действительно, трехкратный чемпион НБА, которому в декабре стукнуло 35, производил подчас впечатление человека, которому все давно чертовски надоело. Да еще и травма в середине «регулярки» выбила игрока на большой срок. Но, как оказалось, провожать на пенсию заслуженного ветерана было слишком рано.

Что чувствует баскетболист, который обходит Джордана и Брайанта

Несмотря на столь неудачный для команды и самого Джеймса прошлый сезон, совсем уж провальным его считать язык не поворачивается. Тот самый случай, когда одно достижение спасло весь сезон. 7 марта в домашнем матче против «Денвера» Леброн набрал 31 очко и обошел в списке самых результативных игроков лиги великого Майкла Джордана. Момент, безусловно, стал самым ярким в прошлом сезоне для форварда «Лейкерс», да и всей команды, с 2013 года не выходящей в плей-офф.

Сейчас ситуация психологически, а главное, в турнирном плане отличается от прошлогодней кардинально. На счету «озерников» всего деcять поражений в 46 матчах, первое место на «Западе» и, конечно, игра. Ведет ее Джеймс как в свои лучшие годы, проведенные в «Майами» и «Кливленде». Об этом же говорят статистические показатели: при средних 35 минутах на площадке Король Джеймс набирает более 25 очков, делает почти 8 подборов и 11 передач (лучший показатель в 17-летней карьере!). Еще один удивительный для него показатель — количество трехочковых бросков (более шести за игру) и их реализация. В среднем за игру Леброн забивает чуть более двух «трешек» — это также лучший показатель в карьере.

Сомнений в том, что Джеймс рано или поздно обойдет кумира лос-анджелесских болельщиков, было не много еще в прошлом сезоне. Даже после такого трудного для Леброна года было понятно, что «съесть» чуть более 1000 очков отрыва «Черной мамбы» — задача одного сезона для нынешнего баскетбольного короля «Лейкерс».

Сумасшедшая форма, которую он набрал с самого старта этого сезона, позволила выполнить эту задачу за половину регулярного чемпионата. 29 очков в сегодняшнем матче с «Филадельфией» — и Леброн уже в тройке великих. Остается только догадываться, что чувствовал в этот момент сам баскетболист.

Не замахнуться ли на классиков?

А дальше начинается самое интересное. До рекордсмена всея НБА, Карима Абдул-Джаббара, менее 5000 очков. Если учесть, что в среднем за сезон Леброн набирает около 2000 очков, то с учетом еще половины «регулярки» этого сезона, можно предположить — выйти на чистое первое место по очкам и стать новым рекордсменом на десятилетия, если не навсегда, Джеймс сможет уже в сезоне-2021/22.

В 2022 году ему и будет-то 37 лет. Тот же Коби закончил карьеру в 38, а Джордан вообще в 40 (правда, с перерывом на бейсбол и прочие поиски себя вне баскетбольной площадки). Судя по игре в этом сезоне, силенок у обладателя трех чемпионских перстней хватит еще не на один карьерный рывок. В любом случае на наших глазах пишется новая история лучшей лиги мира, а играющий под 23-м номером сверхчеловек, возможно, совсем скоро установит рекорд, который устоит при жизни читающих эти строки.

Топ-5 лучших игроков НБА по набранным очкам Игрок Клуб Очки 1. ц. Карим Абдул-Джаббар Милуоки (1969–1975), Лейкерс (1975–1989) 38387 2. ф. Карл Мэлоун Юта (1985–2003), Лейкерс (2003–2004) 36928 3. ф. Леброн Джеймс Кливленд (2003–2010, 2014–2018), Майами (2010–2014), Лейкерс (2018–н.в.) 33655 4. з. Коби Брайант Лейкерс (1999–2016) 33643 5. з. Майкл Джордан Чикаго (1984–1993, 1995–1998), Вашингтон (2001–2003) 32292