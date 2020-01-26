Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности
Ужасная трагедия…
Ужасная трагедия…
Знаменитый баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Первым эту информацию сообщил портал TMZ, позднее ее подтвердили официальные источники.
Вертолет потерпел крушение в калифорнийском городе Калабасас — пригороде
Причина аварии на данный момент неизвестна.
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. За 20 сезонов в «Лейкерс» он принял участие в 18 Матчах звезд. Его дважды признали MVP финальной серии.
«Озерные» вывели из обращения сразу два номера, под которыми он играл в НБА, — 8 и 24 — это уникальный и единственный случай в истории лиги.
Брайанту было 41. У него остались жена Ванесса и четыре дочери — Джанна, Наталья, Бьянка и Капри.
Брайнт — обладатель премии «Оскар» 2018 года в номинации «Лучший короткометражный мультфильм».