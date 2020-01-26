Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Реал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Байер
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Нант
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Хетафе
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
26.01
Вердер
Хоффенхайм
03
Футбол. Зарубежный
26.01
Лион
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Верона
Лечче
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Сампдория
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
26.01
Парма
Удинезе
20
Хоккей. КХЛ
26.01
Авангард
Металлург Мг
61
Хоккей. КХЛ
26.01
СКА
Торпедо
43
Хоккей. КХЛ
26.01
ЦСКА
Сибирь
30
Хоккей. КХЛ
26.01
Йокерит
Нефтехимик
32
Футбол. Зарубежный
26.01
Сельта
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
26.01
Интер
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Атлетико
Леганес
00
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
26 января, источник: Спорт-Экспресс

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности

Ужасная трагедия…

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Знаменитый баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Первым эту информацию сообщил портал TMZ, позднее ее подтвердили официальные источники.

Вертолет потерпел крушение в калифорнийском городе Калабасас — пригороде Лос-Анджелеса. На борту частного вертолета было как минимум еще три человека. После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось. На месте крушения было найдено 5 тел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Брайант любил пользоваться вертолетом еще когда был игроком, чтобы добираться на игры.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. За 20 сезонов в «Лейкерс» он принял участие в 18 Матчах звезд. Его дважды признали MVP финальной серии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Озерные» вывели из обращения сразу два номера, под которыми он играл в НБА, — 8 и 24 — это уникальный и единственный случай в истории лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайанту было 41. У него остались жена Ванесса и четыре дочери — Джанна, Наталья, Бьянка и Капри.

Брайнт — обладатель премии «Оскар» 2018 года в номинации «Лучший короткометражный мультфильм».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Гонорары Медведевой и песни Билана. Из-за чего повздорили Рудковская и Авербух
ЦСКА победил «Сибирь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова
Фуркад прокомментировал результаты сборной России по биатлону
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов в матче Кубка Англии
Определился 4-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
«Наполи» — «Ювентус»: возвращение Сарри в Неаполь (трансляция)
«Локомотив» сыграл вничью в матче с корейским клубом в Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь