Трамп назвал ужасной новость о смерти Брайанта
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной новость о смерти пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта.
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной новость о смерти пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта.
«Согласно сообщениям, Кобе Брайант и еще трое человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Мэр
Ранее городские власти Калабасаса (Калифорния, США) подтвердили гибель Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета. По информации TMZ, вместе с бывшим баскетболистом на борту находилась одна из его четырех дочерей — 13-летняя Джанна Мария.
Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии
В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки-2007.