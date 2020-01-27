Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Байер
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Нант
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Хетафе
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
26.01
Вердер
Хоффенхайм
03
Футбол. Зарубежный
26.01
Лион
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Верона
Лечче
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Сампдория
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
26.01
Парма
Удинезе
20
Хоккей. КХЛ
26.01
Авангард
Металлург Мг
61
Хоккей. КХЛ
26.01
СКА
Торпедо
43
Хоккей. КХЛ
26.01
ЦСКА
Сибирь
30
Хоккей. КХЛ
26.01
Йокерит
Нефтехимик
32
Футбол. Зарубежный
26.01
Сельта
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
26.01
Интер
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
26.01
Атлетико
Леганес
00
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
10Сборная России вышла в финал МЧМ
00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трамп назвал ужасной новость о смерти Брайанта

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной новость о смерти пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Согласно сообщениям, Кобе Брайант и еще трое человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти опубликовал заявление, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной звезды НБА. «Кобе Брайант был выдающимся человеком, вдохновившим, изумившим и заинтриговавшим людей повсюду своим несравненным мастерством… Он навсегда останется в сердце Лос-Анджелеса», — написал мэр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее городские власти Калабасаса (Калифорния, США) подтвердили гибель Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета. По информации TMZ, вместе с бывшим баскетболистом на борту находилась одна из его четырех дочерей — 13-летняя Джанна Мария.

Как передает телеканал CNN, Брайант очень часто пользовался своим вертолетом, в том числе для того, чтобы добираться до своих игр и тренировок.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки-2007.

Читайте также
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Фуркад прокомментировал результаты сборной России по биатлону
Давай по новой: РПЛ придется повторно избрать президента
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов в матче Кубка Англии
Лазеры, фолы и удаление: Каррера выстоял против «Олимпиакоса»
Мадридский «Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь