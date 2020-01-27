Трамп назвал ужасной новость о смерти Брайанта

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«Согласно сообщениям, Кобе Брайант и еще трое человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти опубликовал заявление, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной звезды НБА. «Кобе Брайант был выдающимся человеком, вдохновившим, изумившим и заинтриговавшим людей повсюду своим несравненным мастерством… Он навсегда останется в сердце Лос-Анджелеса», — написал мэр.

Ранее городские власти Калабасаса (Калифорния, США) подтвердили гибель Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета. По информации TMZ, вместе с бывшим баскетболистом на борту находилась одна из его четырех дочерей — 13-летняя Джанна Мария.

Как передает телеканал CNN, Брайант очень часто пользовался своим вертолетом, в том числе для того, чтобы добираться до своих игр и тренировок.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.