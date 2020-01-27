Погибшая дочь Коби Брайанта мечтала стать звездой баскетбола: трогательные фото и видео

На данный момент раскрыты личности не всех погибших. Известно, что вертолет направлялся на игру команды, за которую выступала Джанна. Она тоже была баскетболисткой, а любовь к этому виду спорта ей приучил отец. Сообщалось, что на борту вертолета также находилась девочка, игравшая с Джанной за одну команду, и ее родитель.
Всего у Брайанта четыре дочки, но с Джанной у него была особенная связь. Он очень любил ее и учил баскетболу. Одно из совместных занятий было запечатлено на видео, и на момент публикации этой новости собрало более 4 млн просмотров.
Коби регулярно посещал игры дочери и хотел, чтобы она пошла по его стопам.
Сама девочка рассказывала, что мечтает играть в WNBA (женская профессиональная баскетбольная лига в США).
В баскетбол Джанна играла действительно хорошо. В соцсетях неоднократно появлялись видеозаписи с ее удачными действиями во время матчей. Своими успехами делилась и она сама в инстаграме.
Брайант вместе с дочкой регулярно посещал матчи НБА. И объяснял ей игровые действия во время матчей. Одно из видео, на котором Коби и Джанна обсуждают игру, собрало в официальном твиттере ESPN более 6 млн просмотров.
Джанна очень любила своего отца и регулярно публиковала совместные фотографии.
Коби называл ее ласково — Джиджи.
И хвастался в соцсетях удачными действиями дочери в баскетбольных матчах.
В США многие надеялись, что Джанна, как и ее отец, сумеет добиться в баскетболе больших успехов. К сожалению, мечте дочки легенды НБА не суждено сбыться.