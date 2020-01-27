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11:06 (мск), источник: Sport24

Погибшая дочь Коби Брайанта мечтала стать звездой баскетбола: трогательные фото и видео

В воскресенье, 26 января, мир шокировало известие о гибели легендарного 41-летнего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны. Они погибли в результате крушения частного вертолета в Калабасасе (город в Калифорнии). В общей сложности авария унесла жизни 9 людей.

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На данный момент раскрыты личности не всех погибших. Известно, что вертолет направлялся на игру команды, за которую выступала Джанна. Она тоже была баскетболисткой, а любовь к этому виду спорта ей приучил отец. Сообщалось, что на борту вертолета также находилась девочка, игравшая с Джанной за одну команду, и ее родитель.

Всего у Брайанта четыре дочки, но с Джанной у него была особенная связь. Он очень любил ее и учил баскетболу. Одно из совместных занятий было запечатлено на видео, и на момент публикации этой новости собрало более 4 млн просмотров.

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Коби регулярно посещал игры дочери и хотел, чтобы она пошла по его стопам.

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Сама девочка рассказывала, что мечтает играть в WNBA (женская профессиональная баскетбольная лига в США).

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В баскетбол Джанна играла действительно хорошо. В соцсетях неоднократно появлялись видеозаписи с ее удачными действиями во время матчей. Своими успехами делилась и она сама в инстаграме.

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Брайант вместе с дочкой регулярно посещал матчи НБА. И объяснял ей игровые действия во время матчей. Одно из видео, на котором Коби и Джанна обсуждают игру, собрало в официальном твиттере ESPN более 6 млн просмотров.

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Джанна очень любила своего отца и регулярно публиковала совместные фотографии.

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Коби называл ее ласково — Джиджи.

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И хвастался в соцсетях удачными действиями дочери в баскетбольных матчах.

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В США многие надеялись, что Джанна, как и ее отец, сумеет добиться в баскетболе больших успехов. К сожалению, мечте дочки легенды НБА не суждено сбыться.

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