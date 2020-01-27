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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин отреагировал на гибель Коби Брайанта

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

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«Покойся с миром, икона спорта. Мыслями и молитвами с семьей Брайанта», — написал Головкин на своей странице в Instagram.

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Вертолет с Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной на борту потерпел крушение в воскресенье, 26 января, в Калабасасе, в штате Калифорния. Всего на борту вертолета находилось девять человек. Все они погибли. Причина крушения расследуется.

Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Спортсмена называют одним из величайших баскетболистов в истории.

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