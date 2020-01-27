Геннадий Головкин отреагировал на гибель Коби Брайанта
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.
«Покойся с миром, икона спорта. Мыслями и молитвами с семьей Брайанта», — написал Головкин на своей странице в Instagram.
Вертолет с Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной на борту потерпел крушение в воскресенье, 26 января, в Калабасасе, в штате Калифорния. Всего на борту вертолета находилось девять человек. Все они погибли. Причина крушения расследуется.
Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Спортсмена называют одним из величайших баскетболистов в истории.