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11:34 (мск), источник: Sport24

Фанат Коби Брайанта предсказал его гибель еще 7 лет назад. И даже назвал точную причину

Гибель легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в результате крушения вертолета была предсказана одним из его многочисленных фанатов еще 7 лет назад.

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Вчера, 26 января, стало известно, что Брайант в 41-летнем возрасте погиб вместе с 13-летней дочерью Джанной и еще 7 людьми из-за авиакатастрофы в Калабасасе (город в Калифорнии).

Один из фанатов Брайанта, зарегистрированный в твиттере под ником «.Noso», напомнил о своем твите, опубликованном 13 ноября 2012 года. В нем говорится, что Коби погибнет из-за крушения вертолета.

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На данный момент твит уже стал вирусным и на момент публикации этой новости собрал порядка 250 тысяч отметок «Нравится» и около 140 тысяч ретвитов.

Само собой, в такое предсказание трудно поверить. Многие пользователи твиттера заподозрили «.Noso» в том, что он опубликовал сообщение задним числом, чтобы привлечь к себе внимание. Однако один из американских журналистов, ссылаясь на информацию службы поддержки, отметил, что для твиттера нет программного обеспечения, которое было бы способно менять дату публикации. Сообщения в твиттере после публикации остаются неизменными — их нельзя даже исправить, можно только удалить.

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Судя по всему, сообщение «.Noso» 13 ноября 2012 года было связано с появившейся в тот день в СМИ информации о том, что травмированный разыгрывающий «Лейкерс» Стив Блэйк добирался до врача вместе с Брайантом на его личном вертолете.

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Брайант часто летал на вертолете, и над этим много шутили. Видимо, предсказание «.Noso» было всего лишь неудачной и жесткой шуткой: мол, Коби так часто летает на личном вертолете, что однажды разобьется. Однако шутка оказалась пророческой.

После того, как СМИ сообщили о гибели Брайанта, его фанат «.Noso» опубликовал серию нецензурных твитов, сокрушаясь из-за случившегося.

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