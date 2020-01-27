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08:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности авиакатастрофы с Коби Брайантом

Перед падением вертолет, где находились девять человек, в числе которых был баскетболист Коби Брайант, сделал десять кругов в течение 15 минут и врезался в склон горы в Калабасасе в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. По данным СМИ, пассажиры направлялись на стадион «Лейкерс».

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Вертолет, на борту которого находились девять человек, в том числе баскетболист Коби Брайант, кружил четверть часа перед падением. Подробности авиакатастрофы стали известны изданию The Mirror.

Вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

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По данным издания, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта для того, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».

Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость — в районе Калифорнии был сильный туман.

В течение всей карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Баскетболист завершил спортивную карьеру в 2016 году, после чего написал несколько книг, в которых рассказал о трудностях карьеры, а также сборник детских рассказов.


Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе под Лос-Анджелесом
Ruptly Tv
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