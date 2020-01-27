Установлены личности погибших вместе с Коби Брайантом и его дочерью
Бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса погибли при крушении вертолета вместе с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джинной
Бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса погибли при крушении вертолета вместе с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джинной
Алисса была партнершей Джинны в баскетбольной команде, все пассажиры летели на игру. Также была установлена личность еще одной жертвы — ей стала Кристина Мозер, ассистент главного тренера в команде, в которой играли девочки. Ее смерть в Facebook подтвердил муж Мэтт.
Вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение вечером 26 января. Вместе с баскетболистом на борту были еще восемь человек. Таким образом, названы имена шестерых погибших в катастрофе.
По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Как пишет The Mirror, он кружил около 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра
В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.