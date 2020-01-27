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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Установлены личности погибших вместе с Коби Брайантом и его дочерью

Бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса погибли при крушении вертолета вместе с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джинной Марией-Оноре. Об этом сообщает журналист LA Times Майк Ди Джованна в Twitter.

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Алисса была партнершей Джинны в баскетбольной команде, все пассажиры летели на игру. Также была установлена личность еще одной жертвы — ей стала Кристина Мозер, ассистент главного тренера в команде, в которой играли девочки. Ее смерть в Facebook подтвердил муж Мэтт.

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Вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение вечером 26 января. Вместе с баскетболистом на борту были еще восемь человек. Таким образом, названы имена шестерых погибших в катастрофе.

По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Как пишет The Mirror, он кружил около 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Вертолет Брайанта направлялся из округа Ориндж (Калифорния) в город Таузанд-Окс.

В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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