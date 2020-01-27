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9Погиб Коби Брайант
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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы имена всех погибших при крушении вертолета с Коби Брайантом

Пилот Ара Зобаян, юная баскетболистка Пэйтон Честер и ее мать Сара погибли вместе с баскетболистом Коби Брайантом при крушении его личного вертолета. Таким образом, названы имена всех девяти жертв катастрофы, пишет издание Heavy.

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Пэйтон играла в одной команде с дочерью Брайанта Джинной Марией-Оноре, которая также находилась на борту. Вместе с ними погибли бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса, также игравшая в одной команде с девочками.

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Кристина Мозер, работавшая ассистентом наставника баскетболисток, также была в упавшем вертолете.

Вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение вечером 26 января. Все девять пассажиров погибли. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Как пишет The Mirror, он кружил около 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Вертолет Брайанта направлялся из округа Ориндж (Калифорния) в город Таузанд-Окс.

В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.


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Ruptly TV
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