Стали известны детали расследования гибели Коби Брайанта
Издание ESPN опубликовало детали расследования крушения личного вертолета баскетболиста Коби Брайанта. В результате авиакатастрофы он и еще восемь человек, включая его дочь, погибли.
Издание ESPN опубликовало детали расследования крушения личного вертолета баскетболиста Коби Брайанта. В результате авиакатастрофы он и еще восемь человек, включая его дочь, погибли.
По информации источника ESPN, в 09:06 по местному времени вертолет улетел из аэропорта в городе Ориндж в Калифорнии и двинулся в сторону
За несколько секунд до катастрофы диспетчер сказал пилоту, что воздушное судно находится слишком низко —
Катастрофа произошла 26 января. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Все девять пассажиров погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерши по баскетбольной команде. По информации СМИ, они летели на матч.
В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.