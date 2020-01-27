Стали известны детали расследования гибели Коби Брайанта

По информации источника ESPN, в 09:06 по местному времени вертолет улетел из аэропорта в городе Ориндж в Калифорнии и двинулся в сторону Таузанд-Окса, где находится баскетбольная академия Брайанта. Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

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За несколько секунд до катастрофы диспетчер сказал пилоту, что воздушное судно находится слишком низко — из-за этого оно не могло попасть на радары. Пилот ответил, что попытается набрать высоту. В 09:40 вертолет поднялся на высоту около 600 метров, развернулся влево, опустился до 420 метров и столкнулся со склоном горы в Калабасена скорости 290 километров в час.

Катастрофа произошла 26 января. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Все девять пассажиров погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерши по баскетбольной команде. По информации СМИ, они летели на матч.