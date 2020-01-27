Болельщики создали петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта
Болельщики создали петицию на сайте Change.org с предложением об изменении логотипа НБА в честь бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
Болельщики создали петицию на сайте Change.org с предложением об изменении логотипа НБА в честь бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«В связи с преждевременной и неожиданной смертью Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию, чтобы память о нем навсегда осталась в качестве логотипа НБА», — говорится в описании к петиции. На данный момент ее подписали 166 тысяч человек.
В твиттере уже опубликованы возможные варианты нового логотипа.
Напомним, в настоящее время на эмблеме Ассоциации изображен силуэт
Брайант погиб в результате крушения вертолета неподалеку от
Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион. Он завершил карьеру в 2016 году.