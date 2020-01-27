Болельщики создали петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта

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«В связи с преждевременной и неожиданной смертью Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию, чтобы память о нем навсегда осталась в качестве логотипа НБА», — говорится в описании к петиции. На данный момент ее подписали 166 тысяч человек.

В твиттере уже опубликованы возможные варианты нового логотипа.

Напомним, в настоящее время на эмблеме Ассоциации изображен силуэт экс-игрока «Лейкерс» Джерри Уэста.

Брайант погиб в результате крушения вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. Вместе с 41-летним американцем на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна, которая также не выжила.