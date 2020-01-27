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9Погиб Коби Брайант
18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм на странице в «Инстаграме» опубликовал трогательное письмо в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

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«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что написать, и всё же моих слов не хватит, чтобы описать чувства, которые я испытываю после трагической потери Коби. Это был особенный спортсмен, муж, отец и друг. Писать эти слова достаточно сложно, но мы все знаем, что потеряли удивительного человека и его прекрасную и талантливую дочь Джанну, это душераздирающе.

Преданность Коби к его виду спорта была вдохновляющей. То, как он проходил через боль и решал исход игр, как умел только он, мотивировало меня пытаться становиться лучше. Иногда я ходил на игры только для того, чтобы дождаться последних двух минут, потому что знал, что нас ждёт что-то особенное. Коби всегда говорил о своей жене Ванессе и о своих прекрасных дочерях.

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Он говорил, как гордится ими. Семья и баскетбол были страстью Коби. Он был полон решимости вдохновить следующее поколение мальчиков и девочек на занятия спортом, который он любил. Его наследие будет жить.

Наша любовь, молитвы нашей семьи вместе с Ванессой и девочками, с баскетбольной семьёй Коби и, конечно, с семьями тех, кто трагически погиб вместе с ним", — написал Бекхэм.

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14:16 (мск)© Ньюстюб
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