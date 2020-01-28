Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
08:55 (мск), источник: ТАСС

Матч НБА между «Лейкерс» и «Клипперс» перенесен в связи с гибелью Коби Брайанта

ТАСС, 28 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который должен был пройти 28 января, перенесен в связи с гибелью Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

«Матч НБА между “Лос-Анджелес Лейкерс” и “Лос-Анджелес Клипперс”, намеченный на 28 января, отложен. Решение было принято из уважения к организации “Лейкерс”, которая глубоко скорбит после трагического ухода из жизни своей легенды Коби Брайанта, его дочери Джианны и других семерых людей, погибших в авиакатастрофе в воскресенье», — сказано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дата проведения игры будет определена позднее.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Читайте также
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ
«Представьте, тонут Месси, Роналду и Тарасов». Слуцкий у Урганта
Нет Овечкина — нет проблем. Он ел, а «Монреаль» забивал себе сам
Первое большое интервью Кашшаи в России. Как будут судить в РПЛ
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Буллит россиянина помог «Нью-Джерси» спастись от провала
Хет-трик Даугавиньша помог «Спартаку» одержать крупную победу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь