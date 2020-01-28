В Италии в честь погибшего Брайанта назовут площадь

«Новая площадь Реджо-Эмилии на улице Гуаско будет названа в честь Коби Брайанта. Он был одним из нас, начинал здесь играть в баскетбол, а его отец в это время выступал за главную команду. Частичка нашего города вошла в него навсегда, он называл это место своим вторым домом. Покойся с миром, Коби, Реджо-Эмилия тебя не забудет», — написал Векки в своём «фейсбуке».