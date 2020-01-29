Экспертиза подтвердила, что Брайант погиб при крушении вертолета

«Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи установили личности трех мужчин и одной женщины, которые были на борту вертолета», — говорится в сообщении офиса судмедэксперта Лос-Анджелеса.

Ранее соолбщалось, что Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в воскресенье в крушении вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту вертолета находились девять человек, никто не выжил. Брайант вез дочь на баскетбол.