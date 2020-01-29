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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экспертиза подтвердила, что Брайант погиб при крушении вертолета

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Специалисты по результатам экспертизы подтвердили, что пятикратный чемпион НБА Коби Брайант был среди погибших в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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Источник: AFP 2020

«Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи установили личности трех мужчин и одной женщины, которые были на борту вертолета», — говорится в сообщении офиса судмедэксперта Лос-Анджелеса.

В сообщении приводятся четыре имени: Коби Брайант (дата рождения 23.08.1978), Джон Алтобелии (деата рождения 08.05.1963), Сара Честер (дата рождения 29.06.1974) и Ара Зобаян (дата рождения 02.01.1970).

Специалисты продолжают работу над установлением личностей оставшихся жертв авиакатастрофы.

Ранее соолбщалось, что Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в воскресенье в крушении вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту вертолета находились девять человек, никто не выжил. Брайант вез дочь на баскетбол.

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