Инструктор рассказал об ошибках пилота вертолета Коби Брайанта

Источник: AFP 2020

Инструктор по летной подготовке Рэнди Уолдман (Randy Waldman) уточнил, что, судя по данным радиолокационного слежения, Зобаян растерялся, оказавшись в тумане. По словам эксперта, зафиксированная скорость вертолета говорит о его полной неуправляемости. «Как только вы оказываетесь дезориентированы, ваши органы чувств полностью отказывают. Вы понятия не имеете, какой путь вверх, а какой — вниз», — объяснил Уолдман.

Он добавил, что пилот мог вернуться в более безопасное место с хорошей видимостью. «Часто на кого-то, кто зарабатывает на жизнь, оказывается давление, чтобы заставить своего клиента отправляться туда, куда нужно», — отметил эксперт.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города. Уточнялось, что пилот старался отвести вертолет в сторону, чтобы избежать падения на жилые дома.