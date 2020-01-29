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10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Инструктор рассказал об ошибках пилота вертолета Коби Брайанта

Эксперт рассказал об ошибках пилота Ары Зобаяна, управлявшего вертолетом баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2020

Инструктор по летной подготовке Рэнди Уолдман (Randy Waldman) уточнил, что, судя по данным радиолокационного слежения, Зобаян растерялся, оказавшись в тумане. По словам эксперта, зафиксированная скорость вертолета говорит о его полной неуправляемости. «Как только вы оказываетесь дезориентированы, ваши органы чувств полностью отказывают. Вы понятия не имеете, какой путь вверх, а какой — вниз», — объяснил Уолдман.

Он добавил, что пилот мог вернуться в более безопасное место с хорошей видимостью. «Часто на кого-то, кто зарабатывает на жизнь, оказывается давление, чтобы заставить своего клиента отправляться туда, куда нужно», — отметил эксперт.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города. Уточнялось, что пилот старался отвести вертолет в сторону, чтобы избежать падения на жилые дома.

Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна и ее партнерша по баскетбольной команде. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

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