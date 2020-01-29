Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт»

Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Эл Хорфорд также оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков.