Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший
В составе проигравшей команды самым результативным стал Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков.
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 97:92. «Нью-Орлеан Пеликанс» в свою очередь на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 125:111.