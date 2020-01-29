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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».

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Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Эл Хорфорд также оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков.

В другом матче «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 97:92. «Нью-Орлеан Пеликанс» в свою очередь на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 125:111.

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