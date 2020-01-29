51 очко Миддлтона помогло «Милуоки» обыграть «Вашингтон», у Била — 47 очков

Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 151:131.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов. Эрик Бледсо также оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

«Милуоки» продлил победную серию до 9 матчей. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.