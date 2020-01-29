51 очко Миддлтона помогло «Милуоки» обыграть «Вашингтон», у Била — 47 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Вашингтон Уизардс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Вашингтон Уизардс».
Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 151:131.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Крис Миддлтон, оформивший
В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил
«Милуоки» продлил победную серию до 9 матчей. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 130:114. «Бостон Селтикс» в свою очередь на выезде обыграл «Майами Хит» со счётом 109:101.