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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

51 очко Миддлтона помогло «Милуоки» обыграть «Вашингтон», у Била — 47 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Вашингтон Уизардс».

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Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 151:131.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов. Эрик Бледсо также оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

«Милуоки» продлил победную серию до 9 матчей. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 130:114. «Бостон Селтикс» в свою очередь на выезде обыграл «Майами Хит» со счётом 109:101.

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