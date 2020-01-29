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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

AP: Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал вместе с Брайантом

Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую он писал совместно со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта 26 января, сообщает AP.

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что «Алхимик» Коэльо был любимой книгой Брайанта. Идея совместно написать книгу появилась у них ещё в 2016 году, а к делу они приступили несколько месяцев назад. Однако теперь, по мнению писателя, нет никакого смысла публиковать книгу без погибшего соавтора.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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