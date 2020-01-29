AP: Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал вместе с Брайантом

Источник: AFP 2020

Отмечается, что «Алхимик» Коэльо был любимой книгой Брайанта. Идея совместно написать книгу появилась у них ещё в 2016 году, а к делу они приступили несколько месяцев назад. Однако теперь, по мнению писателя, нет никакого смысла публиковать книгу без погибшего соавтора.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.