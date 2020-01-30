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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первое интервью Шакила О’Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог

Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О’Нил дал первое интервью после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта.

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41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.

Шакил произносит длинный и очень трогательный монолог, говоря о том, что из жизни ушел, возможно, самый великий баскетболист в истории.

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Он сожалеет о том, что слишком редко общался с Коби, а в последний раз это произошло в 2016 году перед финальной игрой против «Юты» (101:96). Тогда О’Нил попросил набрать Брайанта 50 очков, а Черная Мамба набрал 60 очков.

Шакил расплакался во время этого интервью.

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