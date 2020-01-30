Первое интервью Шакила О’Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог
Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О’Нил дал первое интервью после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта.
Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О’Нил дал первое интервью после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта.
41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.
Шакил произносит длинный и очень трогательный монолог, говоря о том, что из жизни ушел, возможно, самый великий баскетболист в истории.
Он сожалеет о том, что слишком редко общался с Коби, а в последний раз это произошло в 2016 году перед финальной игрой против «Юты» (101:96). Тогда О’Нил попросил набрать Брайанта 50 очков, а Черная Мамба набрал 60 очков.
Шакил расплакался во время этого интервью.