Появилось фото Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана
Посольство США в Казахстане опубликовало фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана, передает Tengirnews.kz.
Посольство США в Казахстане опубликовало фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана, передает Tengirnews.kz.
«Уже в молодости Коби вдохновлял своей игрой людей по всему миру. На снимке — молодой Коби Брайант с казахстанскими игроками. Спасибо @timurnesbitt за предоставленное фото!» — говорится в описании снимка.
Всемирно известный баскетболист Коби Брайант погиб 26 января во время крушения вертолета. Жертвой катастрофы стала также одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна. Она летела вместе с отцом на тренировку.