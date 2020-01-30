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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось фото Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана

Посольство США в Казахстане опубликовало фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана, передает Tengirnews.kz.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Уже в молодости Коби вдохновлял своей игрой людей по всему миру. На снимке — молодой Коби Брайант с казахстанскими игроками. Спасибо @timurnesbitt за предоставленное фото!» — говорится в описании снимка.

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Всемирно известный баскетболист Коби Брайант погиб 26 января во время крушения вертолета. Жертвой катастрофы стала также одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна. Она летела вместе с отцом на тренировку.

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