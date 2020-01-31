Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30) в пользу «Наггетс». В составе хозяев дабл-дабл оформили Никола Йокич (28 очков и 10 результативных передач), Торри Крэйг (13 очков и 10 подборов) и Майкл Портер (12 очков и 12 подборов). У проигравших Джордан Кларксон набрал 37 очков, Руди Гобер записал себе в актив 21 очко и 11 подборов.