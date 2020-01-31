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14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Денвер» нанес поражение «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30) в пользу «Наггетс». В составе хозяев дабл-дабл оформили Никола Йокич (28 очков и 10 результативных передач), Торри Крэйг (13 очков и 10 подборов) и Майкл Портер (12 очков и 12 подборов). У проигравших Джордан Кларксон набрал 37 очков, Руди Гобер записал себе в актив 21 очко и 11 подборов.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 121:107,

«Кливленд» — «Торонто» — 109:115,

«Атланта» — «Филадельфия» — 127:117,

«Бостон» — «Голден-Стэйт» — 119:104,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 103:124.

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