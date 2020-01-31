Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» в матче НБА
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Денвер» нанес поражение «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Денвер» нанес поражение «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30) в пользу «Наггетс». В составе хозяев
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 121:107,
«Кливленд» — «Торонто» — 109:115,
«Атланта» — «Филадельфия» — 127:117,
«Бостон» — «Голден-Стэйт» — 119:104,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 103:124.