Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем Коби Брайанте

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лейкерс» (1996−2016), пять раз став чемпионом НБА. В 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.