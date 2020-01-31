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12:20 (мск), источник: ТАСС

Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем Коби Брайанте

ТАСС, 31 января. Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем в авиакатастрофе пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанте. Об этом сообщает портал TMZ.

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26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Татуировка в виде черной мамбы (такое прозвище было у Брайанта) сделана на левой ноге спортсмена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лейкерс» (1996−2016), пять раз став чемпионом НБА. В 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

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