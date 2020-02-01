«Лейкерс» уступили «Портленду» в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Авангард
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Эспаньол
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Брешиа
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал
Атлетико
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
34
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Монпелье
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
42
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
32
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
00
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11:31 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» уступили «Портленду» в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

ТАСС, 1 февраля. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Портленду» в первом домашнем матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после гибели Коби Брайанта. Встреча завершилась со счетом 127:119 в пользу гостей.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери, которые, как и еще семь человек, стали жертвами крушения вертолета 26 января. Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лейкерс» (1996−2016), пять раз став чемпионом НБА, в 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — финала плей-офф НБА, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

«Я знаю, что мы будем помнить Коби, но на сегодняшнюю игру я смотрю как на праздник, — сказал Джеймс перед началом матча. — Это праздник крови, пота, слез, бесчисленных часов, решимости быть настолько великим, насколько это возможно. Сегодня — праздник ребенка, который пришел сюда в 18 лет, вышел на пенсию в 38 лет и стал, вероятно, лучшим отцом, которого мы когда-либо видели за последние три года».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набрав 46 очков, отдав 10 результативных передач и совершив 8 подборов.

Также дабл-даблом в составе гостей отметился Хассан Уайтсайд (30 очков + 12 подборов). У «Лейкерс» наибольшее количество очков набрал Энтони Дэвис — 37, также он совершил 15 подборов и сделал шесть передач. Джеймс набрал 22 очка, отдал 10 передач и сделал восемь подборов.

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции, победив в 36 из 47 игр. «Портленд» находится на девятой позиции на Западе (22 победы после 49 матчей). В следующей игре «Лейкерс» 2 февраля в гостях встретятся с «Сакраменто». В этот же день «Портленд» дома примет «Юту».

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Торонто» — 92:105.

«Бруклин» — «Чикаго» — 133:118.

«Хьюстон» — «Даллас» — 128:121.

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 139:111.

«Милуоки» — «Денвер» — 115:127.

«Финикс» — «Оклахома» — 107:111.

Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Овечкин крушит рекорды. Обогнал Мессье и нокаутировал неудачника
Миранчука не отпустили в «Милан», Эмре Джан перешел в «Боруссию»
Панарин мощно вернулся после травмы и забил крутой гол (видео)
Малкин и Кросби — гении. Русский и канадец выиграли дерби
Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» победить в матче НХЛ
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь