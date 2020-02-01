«Лейкерс» уступили «Портленду» в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

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Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери, которые, как и еще семь человек, стали жертвами крушения вертолета 26 января. Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лейкерс» (1996−2016), пять раз став чемпионом НБА, в 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах — финала плей-офф НБА, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

«Я знаю, что мы будем помнить Коби, но на сегодняшнюю игру я смотрю как на праздник, — сказал Джеймс перед началом матча. — Это праздник крови, пота, слез, бесчисленных часов, решимости быть настолько великим, насколько это возможно. Сегодня — праздник ребенка, который пришел сюда в 18 лет, вышел на пенсию в 38 лет и стал, вероятно, лучшим отцом, которого мы когда-либо видели за последние три года».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набрав 46 очков, отдав 10 результативных передач и совершив 8 подборов.

Также дабл-даблом в составе гостей отметился Хассан Уайтсайд (30 очков + 12 подборов). У «Лейкерс» наибольшее количество очков набрал Энтони Дэвис — 37, также он совершил 15 подборов и сделал шесть передач. Джеймс набрал 22 очка, отдал 10 передач и сделал восемь подборов.

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции, победив в 36 из 47 игр. «Портленд» находится на девятой позиции на Западе (22 победы после 49 матчей). В следующей игре «Лейкерс» 2 февраля в гостях встретятся с «Сакраменто». В этот же день «Портленд» дома примет «Юту».

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Торонто» — 92:105.

«Бруклин» — «Чикаго» — 133:118.

«Хьюстон» — «Даллас» — 128:121.

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 139:111.

«Милуоки» — «Денвер» — 115:127.