«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Кавай Леонард. У гостей