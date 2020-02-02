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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Кавай Леонард. У гостей дабл-дабл оформили Карл-Энтони Таунс (32 очка, 12 подборов) и Шабазз Напьер (11 очков, 10 передач).

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