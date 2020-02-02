«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Кавай Леонард. У гостей дабл-дабл оформили Карл-Энтони Таунс (32 очка, 12 подборов) и Шабазз Напьер (11 очков, 10 передач).