Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА

Встреча, прошедшая в субботу в Сакраменто, завершилась со счетом 129:113 (44:22, 37:42, 23:25, 25:24) в пользу «Лейкерс». В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (15 очков, 10 подборов, 11 передач), Энтони Дэвис набрал 21 очко. У «Сакраменто» 24 балла записал в актив Де’Арон Фокс, Бадди Хилд заработал 22 очка.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке обыграл «Юта Джаз» — 124:107. Разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард сделал дабл-дабл из 51 очка и 12 передач, его партнер по команде Хассан Уайтсайд также отметился дабл-даблом (17 очков, 21 подбор). В составе «Юты» самым результативным был Донован Митчелл — 25 очков, Боян Богданович и Майк Конли набрали по 22 балла.