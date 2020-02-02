Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в Сакраменто, завершилась со счетом 129:113 (44:22, 37:42, 23:25, 25:24) в пользу «Лейкерс». В составе победителей
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке обыграл «Юта Джаз» — 124:107. Разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард сделал
Результаты других матчей дня:
«Индиана» — «Нью-Йорк Никс» — 85:92,
«Орландо» — «Майами» — 89:102,
«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107,
«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131,
«Бостон» — «Филадельфия» — 116:95,
«Даллас» — «Атланта» — 123:100,
«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90.