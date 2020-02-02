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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Сакраменто, завершилась со счетом 129:113 (44:22, 37:42, 23:25, 25:24) в пользу «Лейкерс». В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (15 очков, 10 подборов, 11 передач), Энтони Дэвис набрал 21 очко. У «Сакраменто» 24 балла записал в актив Де’Арон Фокс, Бадди Хилд заработал 22 очка.

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке обыграл «Юта Джаз» — 124:107. Разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард сделал дабл-дабл из 51 очка и 12 передач, его партнер по команде Хассан Уайтсайд также отметился дабл-даблом (17 очков, 21 подбор). В составе «Юты» самым результативным был Донован Митчелл — 25 очков, Боян Богданович и Майк Конли набрали по 22 балла.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Нью-Йорк Никс» — 85:92,

«Орландо» — «Майами» — 89:102,

«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107,

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131,

«Бостон» — «Филадельфия» — 116:95,

«Даллас» — «Атланта» — 123:100,

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90.

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